Flüchtlinge: Wie viel Asyl verträgt Neuburgs Innenstadt?

"Welcome to Neuburg" hieß es einst, mittlerweile hat sich die Stimmung in der Stadt zum Thema Flüchtlinge und Migration offensichtlich verändert.

Plus In Neuburg lebt der Großteil der Flüchtlinge im Landkreis. Prominent gelegene Häuser werden zu Asylunterkünften. Jetzt wehrt sich die Nachbarschaft gegen ein konkretes Projekt.

Von Barbara Wild

Nahezu täglich kommen Flüchtlinge im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an. Sie brauchen als Erstes ein Dach über dem Kopf. Doch Wohnraum ist knapp. Deshalb wird jede Immobilie, die dem für die Versorgung zuständigen Landratsamt angeboten wird, als potenzielle Unterkunft geprüft und meist auch angemietet. So kommt es, dass in der Neuburger Altstadt ein historisches Wohnhaus Flüchtlinge beherbergt. Und auch in der Münchener Straße - beste Lage in Innenstadtnähe - sollen in ein Einfamilienhaus Asylbewerber einziehen. Jetzt aber regt sich Protest.

Ein Einfamilienhaus in der Münchner Straße (Mitte) soll Flüchtlinge beherbergen. In der Nachbarschaft ist man nicht begeistert. Foto: Barbara Wild

Über 1000 Flüchtlinge leben mittlerweile in den Unterkünften des Landkreises, über 560 davon im Neuburger Stadtgebiet. Hinzu kommen weitere 200 Personen, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben. Geflohene aus der Ukraine sind hier nicht mitgezählt, denn meist sind diese privat untergekommen. Der Zustrom wird eher zunehmen statt ab. Doch die Frage nach der gerechten Verteilung und der passenden Unterbringung im Stadtgebiet flammt immer mehr auf. Jetzt haben Anwohner einen Brandbrief geschrieben und formulieren ihre Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

