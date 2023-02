Flüchtlingssituation: Landrat und Bürgermeister schreiben Brandbrief

Plus Peter von der Grün und die Rathauschefs im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wenden sich mit einem Schreiben an den Bundeskanzler. Die Worte der Kreispolitiker sind deutlich.

Es geht nicht mehr: Das ist der Tenor eines Brandbriefs, den Landrat Peter von der Grün und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an Bundeskanzler Olaf Scholz schicken. Hintergrund ist die Flüchtlingssituation. "Der Bund darf keine Flüchtlingspolitik betreiben, die mehr fordert, als Kommunen und Landkreise leisten können." In der jüngsten Kreistagssitzung setzten die Kreis- und die Rathauschefs ihre Unterschriften.