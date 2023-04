Neuburg

06:30 Uhr

Die Fluggruppe Neuburg bessert beim Thema Lärmschutz nach

Plus Auf die Fluggruppe Neuburg wartet dieses Jahr viel Arbeit. Dringende Sanierungen stehen an. Beim Thema Lärmschutz wurde nun nachgebessert.

Von Manfred Dittenhofer

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Fluggruppe Neuburg, und ein noch arbeitsreicheres kommt auf sie zu. Die in die Jahre gekommenen Liegenschaften bedürfen einer dringenden Sanierung. Der Dachstuhl des Vereinsheims und auch des Werkstadtbereichs muss erneuert werden. Neben dem Arbeitsaufwand werden die Maßnahmen laut Vereinsvorsitzendem Wolfgang Hesche ein ordentliches Loch in die Vereinskasse reißen. Immerhin sei das vergangene Jahr in finanzieller Hinsicht sehr vielversprechend gewesen, so Hesche weiter. Ebenfalls äußerst erfolgreich war der Verein in der Ausbildung neuer Piloten, wie Ausbildungsleiter Alexander Mäußl berichtete. Sieben Piloten konnten im vergangenen Jahr ihre Ausbildung abschließen, Ende 2022 befanden sich 15 von ihnen noch in den Kursen.

Von links: Wolfgang Hesche, Vorsitzender der Fluggruppe Neuburg, ehrte Thomas Aigner und Renate Mäußl für 25 Jahre aktive Vereinsarbeit. Foto: Sebastian Rönz

Die Maschinen der Fluggruppe sind in einem guten Zustand, wie Werkstattleiter Peter Unglert bestätigte. Eine Überprüfung durch das Luftfahrtbundesamt im Februar zeigte dasselbe Ergebnis und verlief für den Verein sehr positiv. Zu dem Thema Lärmschutz trafen sich die Vereinsführungen der Fluggruppe Neuburg und des Luftsportvereins JG 74 mit der Führung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Beide Vereine nutzen an den Wochenenden den Fliegerhorst Neuburg. Der scheidende Kommodore Oberst Gordon Schnitger stellte bei diesem Treffen auch gleich seinen Nachfolger Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer vor

