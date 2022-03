Fluggruppe Neuburg plant wichtige und teure Investitionen

Plus Die Fluggruppe Neuburg plant zwei wichtige und kostenintensive Investitionen in die Zukunft. Außerdem ist ein neuer Vorstand gewählt.

Das Fliegen mag grenzenlos sein, die Durchführung von Vereinsversammlungen ist es leider seit zwei Jahren nicht mehr. Unter dem Corona-Dilemma litt auch die Fluggruppe Neuburg. Dank der Aufhebung einiger Beschränkungen konnte heuer endlich wieder eine Jahreshauptversammlung der Flieger abgehalten werden. Um wirklich allen Vereinsmitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, gab es auch die Alternative, per Videostream dabei zu sein.