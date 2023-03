Flugübungen mit Eurofighter in Neuburg: Interessierte können zuschauen

Das Neuburger Luftwaffengeschwader übt für eine Leistungsdemonstration mit dem Eurofighter in Neuburg. Interessenten können die Flugübungen verfolgen.

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen beeindruckende Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration mit dem Eurofighter durchzuführen. Hierfür ist laut Angaben des Geschwaders ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig.

Flugübungen mit dem Eurofighter in Neuburg

Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Am Dienstag, 21. März, finden von 10 bis 10.30 Uhr abhängig von der Wetterlage Flugübungen in Neuburg statt. Es ist daher mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Für Interessenten besteht die Möglichkeit, dies von außerhalb des Zaunes zu verfolgen. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)