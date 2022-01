Neuburg

18:30 Uhr

Flutschutz für die Industriebetriebe in Neuburg

Plus Die Stadt Neuburg baut einen Pumpschacht in Grünau und neue Kanäle in Heinrichsheim. Für die Wohnhäuser am Brandl verlangt die Fachbehörde Retensionsraum im Auwald.

Von Winfried Rein

Mit einem weiteren kleinen Mosaikstein ergänzt die Stadt Neuburg ihren Hochwasserschutz. Sie lässt im Industriegebiet Grünau an der Ecke Ruhr-/Spreestraße einen Pumpschacht bauen, der das Wasser bei Stark- und Dauerregen in einen Retentionsraum im Auwald ableitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .