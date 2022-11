Förderer der modernen Geriatrie: Dr. Not-Rupprecht Siegel ist gestorben

Dr. Not-Rupprecht Siegel ist mit 71 Jahren gestorben. In Neuburg war er bekannt als Chefarzt der Geriatrieklinik.

Mit 71 Jahren ist vergangene Woche nach langer Krankheit Dr. Not-Rupprecht Siegel gestorben. In Neuburg war er bekannt als Chefarzt der Geriatrieklinik, in Fachkreisen als entschiedener Vertreter einer zeitgemäßen Altersmedizin. Den alten Menschen zu möglichst viel Eigenständigkeit zu verhelfen „und den Jahren Leben zu geben“, das war sein Credo gewesen. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hatte Dr. Not-Rupprecht Siegel 1997 als ersten Chefarzt des Geriatriezentrums Neuburg (GZN) eingestellt. In 19 Jahren etablierte er die Modellklinik, bis Dr. Einhard Springer die Leitung übernahm.

Neuburg: Dr. Not-Rupprecht Siegel ist gestorben

Rund 40.000 Patienten sind bisher behandelt worden. An der 25-Jahr-Feier „seiner“ Geriatrie heuer im Juni hatte Dr. Siegel im Rollstuhl teilgenommen. Horst Seehofer zollte ihm großen Respekt: „Ohne Dr. Siegel hätte die Geriatrie nicht diese gute Entwicklung genommen.“ Trauergottesdienst und Bestattung ist am 14. November in Steinebach am Wörthsee. In Ingolstadt-Spitalhof ist am Donnerstag um 14.30 Uhr in der Martinskirche ein Gedenkgottesdienst. (rew)