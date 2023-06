Neuburg

12:37 Uhr

Fördergelder für Neuburg: Stadt treibt Digitalisierung an Schulen voran

Plus Die Stadt Neuburg erhält eine Förderung von knapp 380.000 Euro, um die Digitalisierung an Schulen zu verbessern. Für die Initiative erntet die Stadt Lob.

Von Andreas Zidar

Die Digitalisierung an Neuburger Schulen schreitet voran. Die Stadt erhält knapp 380.000 Euro Förderung für die Grundschulen im Englischen Garten, Am Schwalbanger, Neuburg-Ost sowie die Mittelschule.

Vor Ort soll das Geld in erster Linie in die Verbesserung der WLAN-Situation fließen. Diese ist laut Stadtverwaltung aktuell noch "nicht zufriedenstellend". Zwar habe man an allen Schulen einen Glasfaseranschluss zur Verfügung, jedoch nicht in jedem Klassenzimmer eine WLAN-Verbindung, erklärt Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest im Gespräch mit unserer Redaktion.

