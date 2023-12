Folgen des Wintereinbruchs: Neuburger Stadtbergauffahrt wird gesperrt

Die Schneelast am vergangenen Wochenende hat einen Baum am Neuburger Stadtberg zum Umsturz gebracht. Für die Aufräumarbeiten wird die Auffahrt zwischenzeitlich gesperrt.

Am kommenden Montag, 11. Dezember, ist die Stadtbergauffahrt von 10 Uhr bis maximal 16 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. In dieser Zeit wird das städtische Tiefbauamt gemeinsam mit einer Baufirma die große Baumwurzel entfernen, die derzeit vom Hang in die Fahrbahn ragt, teilt die Stadt mit.

Stadtbergauffahrt in Neuburg wird gesperrt

Am vergangenen Samstag hatte die massive Schneelast den Baum zum Umsturz gebracht. Die Feuerwehr hat zwar die größten Teile in einer Sofortmaßnahme entfernt, das massive Wurzelwerk verblieb jedoch an Ort und Stelle. Die Experten der Tiefbauverwaltung haben sich den Schadensbereich mittlerweile genauer angesehen. So hat das Wurzelwerk auch den oberhalb verlaufenden Fußweg zur Burgwehr schwer beschädigt, heißt es vonseiten der Stadt. Hier bedarf es bis zu einer Sanierung mit Freigabe weitergehende statische Untersuchungen. Der Weg bleibt vermutlich über längere Zeit geschlossen.

Aufgrund von umfangreichen Aufräumarbeiten bleibt derzeit und bis auf Weiteres auch der Fuß- und Radweg entlang der Donau nach Joshofen sowie der Spielplatz im Englischen Garten gesperrt. (AZ)