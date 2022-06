Foodtruck-Festival in Neuburg durch Sommerwetter "getrübt"

Plus Das Foodtruck-Festival im Neuburger Schlosshof muss zwei Jahre Pause machen. Nun rollen die fahrbaren Küchen wieder in die Altstadt. Doch gerade das Wetter erschwert den Start.

Es ist wohl das Musterbeispiel von dem harmonischen Aufeinandertreffen alter und neuer Zeit: Wenn im Neuburger Schlosshof die alten steinernen Figuren auf moderne Foodtrucks hinunterblicken. Am vergangenen Wochenende war dieses zeitübergreifende Zusammenspiel zum wiederholten Male möglich, beim Foodtruck-Festival in der Schlosskulisse der Altstadt. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause konnte diese Schlemmermeile der besonderen Art nun endlich wieder umgesetzt werden – mit kleineren Stolperfallen.