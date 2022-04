Neuburg

vor 32 Min.

Forderung nach Schranken: Braucht Neuburg ein neues Parksystem?

In den Tiefgaragen am Fürstgarten (Bild) und am Schrannenplatz können Autofahrer ohne Schranken ein- und ausfahren. So mancher wünscht sich hier eine Schrankenanlage.

Plus Brauchen die Neuburger Tiefgaragen am Schrannenplatz und am Fürstgarten Schranken? Für die Stadtwerke hat sich das Thema erledigt. Händler und Verkehrsreferent sehen das anders.

Von Andreas Zidar

Neulich auf der Anliegerversammlung für die Färberstraße. Eigentlich sollte es um die Neugestaltung der Einkaufsstraße und die Folgen für Anwohner und Geschäftsleute gehen. Doch zwischendurch flammte eine Diskussion auf, die nicht nur die Menschen in der Färberstraße betrifft. Es ging um das Parksystem in den innerstädtischen Tiefgaragen am Fürstgarten und am Schrannenplatz, und die Frage, ob es dort an den Ein- und Ausfahrten Schranken braucht. Eine Debatte, die seit Jahren in Neuburg geführt wird – und immer noch aktuell ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen