Neuburg

vor 33 Min.

FOS Neuburg: Drei Gewinnerprojekte bei "Jugend forscht"

Plus Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Neuburg haben erfolgreich am Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Ingolstadt teilgenommen. Mit welchen Projekten sie punkten konnten.

Von Laura Gastl

Ein zweiter, ein dritter und zwei Sonderpreise: In diesem Jahr sind gleich mehrere Projekte der Neuburger Fachoberschule beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb in Ingolstadt ausgezeichnet worden. Und das, obwohl die Schulform FOS eigentlich nicht „maßgeschneidert“ sei für diesen Wettbewerb, wie Chemikerin und Betreuerin Cornelia Euringer-Klose beschreibt.

