FOSBOS Neuburg zeigt, was sie zu bieten hat

Beim Tag der offenen Tür der FOSBOS gab es die Gelegenheit, die Neuburger Fach- und Berufsoberschule „live und in action“ zu besichtigen. Durch die Modernisierung und den Umbau nach dem Umzug in die Bahnhofstraße kann im ganzen Schulhaus digital, teilweise raumungebunden und eigenständig gearbeitet werden.

Neben Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Sozialwesen bietet Neuburg als einzige FOSBOS in der ganzen Region noch die Ausbildungsrichtung Gesundheit an. Hier lernen die Jugendlichen alles zu medizinisch-therapeutischen Berufen und dazu noch die Grundlagen, etwa um jemanden zu einer gesunden Ernährung zu beraten. Für das Schuljahr 2025/26 kann man sich übrigens bereits jetzt anmelden, und zwar online über die Homepage. Ab dem 17. Februar beginnt dann die „klassische“ Einschreibung im Sekretariat.

Einer der vielen Gründe, sich für Neuburg zu entscheiden, ist das digitale Schulkonzept der FOSBOS. Es handelt es sich hierbei um ein „offenes Konzept“, bei dem die Schülerinnen und Schüler in den Prüfungsfächern zwischen einem digitalen Unterricht oder einem gemischten Unterricht aus analogen und digitalen Elementen wählen können. Das Ganze funktioniert in Begleitung von Lehrkräften, die immer für Rückfragen zur Verfügung stehen. Der „digital schoolday“ kann dabei an ausgewählten Tagen auch im Home Office erfolgen. Der Vorteil: Die Schüler haben einen hochgradig individualisierten Unterricht, der sie hervorragend auf das selbstständige Lernen im Studium und im Berufsleben vorbereitet. Beim Tag der offenen Tür am 1. Februar konnten die Besucher unter anderem das Konzept digital besichtigen, sich durch die vorhandenen Materialien klicken und sich von erfahrenen Lehrkräften Tipps und Beratung holen.

Auch die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit werden an der FOSBOS Neuburg groß geschrieben – nicht umsonst ist sie erneut ausgezeichnet worden als „Internationale Nachhaltigkeitsschule“ und „Gute gesunde Schule“. Am Tag der offenen Tür trug nicht zuletzt die Schulband zum allgemeinen Wohlbefinden bei, die mit Soul und Funk bis zum rockigen „Shut up and Dance“ ihre ganze Bandbreite zeigte. (AZ)