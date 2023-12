Foto-Shooting-Aktion für die Kartei der Not

Die Neuburger Fotografin Karin Heidmeier organisierte eine Benefiz-Aktion für die Kartei der Not. Jetzt wurde die Spende übergeben.

Die Neuburger Fotografin Karin Heidmeier hatte sich pünktlich zu Weihnachten eine besondere Foto-Aktion ausgedacht, deren Erlös jetzt zugunsten der Kartei der Not gespendet wurde. Viele hatten sich beworben, um das Shooting im weihnachtlichen Look zu gewinnen, am Ende hatten fünf Bewerber Glück und ließen sich in winterlicher Glitzer-Optik vor weihnachtlicher Kulisse fotografieren.

Statt des regulären Preises konnten die Teilnehmer eine Spende für das Leserhilfswerk dieser Zeitung abgeben. Am Ende kamen knapp 300 Euro zusammen. NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild (links) nahm die Spende gerne entgegen und dankte von Herzen, dass an die Menschen in der Region gedacht wird, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. (fene)