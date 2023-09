Fotograf aus Rennertshofen stellt Bilder in der Neuburger Markthalle aus

Jakob Stolz aus Rennertshofen hat ein indigenes Volk im brasilianischen Regenwald fotografiert. Seine Bilder stellt er nun in der Neuburger Markthalle aus.

Jakob Stolz, der in Rennertshofen geboren und aufgewachsen ist, studiert Fotojournalismus an der Hochschule Hannover und arbeitet seit 2021 als selbstständiger Fotograf in Berlin. Jüngst führte ihn ein Projekt zu einem indigenen Volk in den brasilianischen Regenwald (die NR berichtete). Stolz fotografierte die Huni Kuin, eine indigene Gesellschaft in Brasilien und Peru, die seit Hunderten von Generationen das westliche Amazonasgebiet ihre Heimat nennen. Einige leben noch immer in freiwilliger Isolation. Ihre Zukunft hängt vom Schutz des Waldes ab. Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner.

Jakob Stolz zeigt Bilder der Huni Kuin in der Neuburger Markthalle

Im Rahmen der Aktivitäten des Brückenkollektivs zeigt Stolz seine Bilder nun in der Neuburger Markthalle. Seine Ausstellung mit dem Titel "The genuine People" wird an diesem Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr eröffnet. Die Fotos sind bis Sonntag, 24. September, ausgestellt. (AZ)

