Fotomotiv in der Innenstadt: Neuburg hat einen neuen "Selfie-Spot"

Neuburg bietet einen neuen "Selfie-Spot" in der Innenstadt. Das steckt dahinter.

Neuburg bietet einen neuen "Selfie-Spot". Das Stadtmarketing hat als Marketingmaßnahme für die laufende Baustelle in der Färberstraße einen großen, bunten Schmetterling angeschafft, vor dem man sich ablichten kann. Der Schmetterling wird bei gutem Wetter tagsüber, auch am Wochenende, und an wechselnden Standorten in der Neuburger Innenstadt aufgestellt.

Am Freitag stand das bunte Fotomotiv in der Schmidstraße. Franziska Glockshuber aus Neuburg und ihre einjährige Tochter Lotta Lisette posierten gleich mal vor der Kamera. (ands)