Fragen zur Ukraine-Krise: Landratsamt Neuburg richtet Hotline ein

Fragen zur Einreise, Registrierung oder zum Familiennachzug werden ab sofort zentral beantwortet. Derweil wächst Hilfsangebot an Wohnraum weiter.

Die Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für ukrainische Kriegsflüchtlinge reißt nicht ab. Das Landratsamt hat mittlerweile 250 Angebote an Zimmern, Wohnungen und Häusern vorliegen. Nicht selten verzichten die Eigentümerinnen und Eigentümer dabei auf Miete, sondern möchten vom Landratsamt lediglich die Nebenkosten erstattet haben. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, bewertet Andrea Haslauer das Entgegenkommen der Bürgerinnen und Bürger.

Jedes Objekt, das der Behörde angeboten wird, wird zunächst geprüft. Das kann mitunter einige Tage dauern. Neben dem baulichen Zustand geht es unter anderem auch um die Ausstattung. Mitunter fehlt es an Betten, Möbeln, Geschirr oder anderen Einrichtungsgegenständen. Andrea Haslauer verweist in diesem Zusammenhang an die Formulare auf der Homepage des Landratsamts, über die nicht nur Wohnraum, sondern auch andere Hilfsangebote abgegeben werden können.

Einige Ukraine-Flüchtlinge wurden bereits von Schrobenhausen nach Neuburg verlegt

Sobald eine Wohnung gecheckt und „freigegeben“ wurde, wird ein Mietvertrag geschlossen und an passende Flüchtlinge vergeben. Auf diese Weise konnten am Mittwoch zwölf Menschen aus der Dreifachturnhalle in Schrobenhausen nach Neuburg umsiedeln. Weitere Verlegungen sollen peu à peu folgen. „Unser Ziel ist es, in den nächsten zwei Wochen allen Flüchtlingen, die derzeit in Schrobenhausen untergebracht sind, eine private Unterkunft anzubieten“, sagt Andrea Haslauer. Gleichzeitig seien einige bereits selbstständig weitergereist, um bei Verwandten oder Bekannten unterzukommen.

Während die einen also aus der Erstunterkunft ausziehen, werden andere demnächst einziehen. Denn im Laufe dieser Woche werden aus dem Ankunftszentrum in München weitere Geflüchtete erwartet. Wann sie nach Neuburg kommen und wie viele es sein werden, weiß das Landratsamt jedoch nicht. „Wir müssen uns überraschen lassen.“

Landratsamt hat Telefon-Hotline für Fragen zu Ukraine-Flüchtlingen eingerichtet

Seit Mittwoch hat das Ausländeramt des Landratsamtes auch eine Ukraine-Hotline freigeschaltet, über die ab sofort Fragen zur Einreise und Registrierung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen, aber auch zur Arbeit, Sprache und zum Familiennachzug schnell und einfach beantwortet werden. Die Ukraine-Hotline des Landratsamtes ist unter der Nummer 08431/57-840 zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Das Landratsamt weist außerdem auf das Hilfetelefon der Bayerischen Staatsregierung hin, das von der Freien Wohlfahrtspflege besetzt ist und Fragen rund um den Krieg in der Ukraine beantwortet. Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger Informationen und Hilfe, wenn sie den Kontakt zu Freunden und Verwandten verloren haben und diese suchen, Informationen zur aktuellen Situation in der Ukraine oder den Nachbarstaaten benötigen, nahe stehenden Personen vor Ort helfen möchten oder selbst ehrenamtlich Hilfe leisten wollen. Die Telefonnummer lautet 089/54497199 und ist zu folgenden Zeiten besetzt: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Kontakt ist auch per Mail an ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de möglich.

Weitere Infos rund um die Ukraine-Krise gibt es auf der Homepage des Landratsamtes. Dort ist Wissenswertes zur Einreise aus der Ukraine hinterlegt, ukrainische Flüchtlinge können sich online anmelden und Bürger ihre Hilfe anbieten (Wohnraum oder sonstiges).