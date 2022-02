DIC Asset wirbt um Aktionäre der VIB Vermögen AG in Neuburg

Die Frankfurter Aktiengesellschaft bietet den Aktionären 51 Euro pro Aktie. Die VIB Vermögen in Neuburg relativiert dieses „attraktive Angebot“.

Das Angebot steht: Wie angekündigt bietet die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt den Aktionären der Neuburger VIB Vermögen AG an, bis zu 6,5 Millionen nennwertloser Stückaktien gegen einen Preis von von 51 Euro je Aktie zu erwerben. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, endet das Angebot voraussichtlich am 18. März.

Der Angebotspreis enthält laut Mitteilung „eine attraktive Prämie von 34,7 Prozent auf den Kurs vor Beginn der ersten Aktienkäufe durch die DIC beziehungsweise rund 94 Prozent auf den zuletzt gemeldeten EPRA NTA“. Die DIC behält sich vor, im Falle einer Überannahme weitere VIB-Aktien zu erwerben.

Die Annahmefrist der DIC Asset für die Aktien der VIB Vermögen AG in Neuburg läuft voraussichtlich bis 18. März

Innerhalb der Annahmefrist bis 18. März können VIB-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien andienen. Einzelheiten hierzu sind in der Angebotsunterlage (im Internet unter www.dic asset.de unter der Rubrik „Investor Relations“) enthalten.. Wie es weiter heißt, sollten VIB-Aktionäre sich an ihre jeweilige Depotbank wenden, um ihre Aktien anzudienen. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG agiere als Abwicklungsstelle für das Angebot. Der Vollzug des Erwerbsangebots, teilt die DIC weiter mit, stehe unter anderem unter der Bedingung, dass die Mindestannahmeschwelle von 30 Prozent aller ausstehenden VIB-Aktien erreicht wird. Die DIC habe sich bislang rund 11,5 Prozent der VIB-Aktien gesichert und sei damit bereits jetzt der größte bekannte Einzelaktionär.

Aufgrund des bereits bestehenden Vorbesitzes und des geplanten Vollzugs des Teilangebots sind die Aktivitäten der DIC, so die weitere Mitteilung, darauf ausgerichtet, schlussendlich rund 51 Prozent der VIB-Aktien zu halten und die VIB im DIC-Konzernabschluss voll zu konsolidieren. Das Bundeskartellamt habe den geplanten Erwerb der VIB-Aktien durch die DIC am 3. Februar genehmigt.

Aktueller Kurs und Einschätzung von Analysten zeigt für die Aktie der VIB Vermögen AG einen deutlich höheren Wert als den angebotenen

Von Seiten der VIB Vermögen AG heißt es, dass man zunächst die Angebotsunterlagen der DIC analysieren wird, bevor man darauf öffentlich ausführlich reagiert. Zur von der DIC angeführten „attraktiven Prämie“ von 34 Prozent, die der Angebotspreis einer Aktie zum Stückpreis von 51 Euro enthalten soll, nur so viel von VIB-Seite: Der Kurs der Aktie des Neuburger Unternehmens lag am Montag, 7. Februar, bei 53,80 Euro. Und die Einschätzung der VIB-Aktie lagen laut einiger Analysten in den vergangenen Tagen zwischen 53 und 57 Euro. (mari/nr)

