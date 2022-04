Frau benutzt gefälschten Impfpass - und wird in Neuburg verurteilt

Plus Das Amtsgericht Neuburg verurteilt eine Frau, die einen gefälschten Impfpass benutzt hat. Die 56-Jährige verweigerte die Impfung aus Angst vor Nebenwirkungen. Wie der Schwindel aufflog.

Der frühere Bremer Fußballtrainer hat es zu spüren bekommen, dass die Justiz gefälschte Impfpässe nicht als Kavaliersdelikt betrachtet. Auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragt im Normalfall mindestens 120 Tagessätze Geldstrafe, wenn jemand mit einem gefälschten Dokument eine Covid-Impfung vortäuscht. Auch eine 56-jährige Angestellte ist jetzt vom Amtsgericht Neuburg wegen dieses Delikts zu 120 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden.