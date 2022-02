Frauen gehen in Neuburg auf ihren Ex-Partner los und zerstechen dessen Autoreifen

In Neuburg ist ein Streit zwischen ehemaligen Partnern eskaliert. Mehrere Frauen gingen auf ihren Ex-Partner los, unter anderem mit einem Hammer, und zerstachen dessen Autoreifen.

Am Sonntagabend ist in Neuburg ein Streit unter Ex-Partnern eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich gegen sich gegen 20.30 Uhr ein 49-jähriger Neuburger mit seiner Ex-Ehefrau in der Nördlichen Grünauer Straße. Während sich die beiden unterhielten, kamen zwei weitere Frauen zur Situation dazu. Bei einer der beiden Frauen handelte es sich um die Ex-Lebensgefährtin des 49-jährigen. Unmittelbar begann einer der beiden hinzugekommenen Frauen, die Reifen der Beifahrerseite am Fahrzeug des Neuburgers zu zerstechen.

Frau attackiert mit Hammer Ex-Mann in Neuburg

Als der 49-jährige daraufhin aus seinem Fahrzeug stieg, kam es zum Streit. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der Mann in weiterer Folge mit einem Hammer mehrmals im Bereich der Brust getroffen. Dem Mann gelang laut Polizei mit seinem Fahrzeug die Flucht. Hier wurde dann die Polizei verständigt. Die beiden beschuldigten Damen konnten festgestellt werden, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden diverse Folgemaßnahmen angeordnet. Unter anderem konnte im Rahmen einer Durchsuchung auch das zur Tat verwendete Messer aufgefunden werden. Die beiden Frauen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Delikte. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar und sind Bestandteil der noch folgenden Ermittlungen. (nr)