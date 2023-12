Frau hört lautes Geräusch: Das sieht sie als sie zu ihrem Auto kommt

Als die Besitzerin eines Mercedes-Benz am Mittwoch zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hörte sie ein lautes Geräusch.

In der Hechtenstraße ist am Mittwoch ein schwarzer Daimler angefahren. Die Polizei sucht nun die Fahrerin eines roten Wagens. Gegen sieben Uhr war das Auto einer 62-jährigen Neuburgerin dort laut Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Spitalplatz am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen.

Schaden von 2500 Euro: Neuburgerin beschädigt beim Ausparken Mercedes

Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug kam, hörte sie ein lautes Geräusch. Eine Frau parkte mit ihrem roten Wagen aus und beschädigte dabei das Auto der 62-Jährigen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zur Verursacherin nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

