Frau klaut Gemüse in Neuburger Supermarkt

Eine 30-Jährige klaut in einem Neuburger Supermarkt Gemüse. Nun sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen.

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagvormittag in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße durch eine 30-jährige Frau aus Neuburg sucht die Polizei einen Zeugen des Vorfalls. Gegen 9.50 Uhr wurde laut Polizei eine Angestellte des Verbrauchermarkts durch einen männlichen Kunden darauf aufmerksam gemacht, wie die 30-Jährige zwei Packungen Gemüse im Gesamtwert von rund drei Euro in ihrem Rucksack verstaute.

Diebstahl in Neuburger Supermarkt

Als die Frau anschließend ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte, wurde sie angehalten. Beim Eintreffen der Polizei konnte das gesuchte Diebesgut im Rucksack der Frau gefunden und sichergestellt werden. Nach Feststellung der Personalien wurde die 30-Jährige wieder entlassen. Die Polizei bittet nun den männlichen Kunden, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)