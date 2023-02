„Frau sucht Bauer“: Das planen die Burgfunken für den Rosenmontag

Die Neuburger Burgfunken bereiten sich auf den Rosenmontag vor. Zwei Stargäste haben sich angekündigt, und auch sonst erwartet die Besucher Neuerungen.

Mit Tanzeinlagen, Kabarett und Comedy möchte die Neuburger Narrengilde auch nach zwei Jahren Stillstand am Rosenmontag festhalten und in den letzten Stunden im Fasching 2023 noch einmal kräftig Gas geben. Wie bereits angekündigt haben sich zwei Stargäste für die Rosenmontagsgaudi im Kolpinghaus angesagt: Ines Procter, die Putzfrau aus der Kultsendung „Fastnacht in Franken“, wird 2023 ihr Debüt in Neuburg feiern, sowie die bayerische Musik-Kabarettistin Edeltraud Rey.

Neben den Tanzeinlagen der Burgfunken wird es bei den Vorführungen ebenfalls eine Neuerung geben. Die Gruppe Breakdance WhyNot, unter der Leitung von Thomas Vollnhals, werden Akzente an der Rosenmontagsgaudi setzen, denn die Tänzerinnen und Tänzer aus Wagenhofen werden mit einer exakten und synchronen Vorstellung beeindrucken, heißt es in einer Ankündigung. Aber auch die Gaudifunken werden ihr Bestes geben und mit der Darbietung, angelehnt an die Reality-Sendung „Bauer sucht Frau", wird nicht der Bauer in den Vordergrund gerückt, bei den Burgfunken haben nämlich die Frauen das Sagen. Unter der Regie von Präsident Harry Zitzelsberger, unterstützt von Holger Meilinger und Patricia Viertbauer, die für die technischen Details zuständig sind, bereitet sich die Gruppe der Burgfunken aktuell für ihren Einsatz vor.

Altbekannte, aber auch neue Gesichter sind bei den Gaudifunken dieses Jahr mit von Partie, sogar bekannte Gesichter vom BSV Neuburg haben sich bereit erklärt, die Burgfunken zu unterstützen und in die Rolle des Bauern zu schlüpfen. Karten für die Rosenmontagsgaudi gibt es noch bei Schriftführerin Stefanie Ihm unter Telefon 0175/2959874, oder per E-Mail an schriftfuehrer@burgfunken.de. (AZ)