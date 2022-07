Frau von drei Männern in Neuburg angegriffen

Eine Frau wurde in Neuburg von drei Männern belästigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen

Drei Männer haben in Neuburg eine Frau belästigt und angegriffen. Das teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige Geschädigte saß am Freitagabend gegen 22.10 Uhr alleine auf einer Parkbank am Nachtbergweg in Neuburg, als sie von drei ihr unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese forderten sie auf, die Parkbank zu verlassen, da diese ihnen gehören würde.

Als die Frau der Aufforderung nicht direkt nachkam, versetzte einer der Männer ihr einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Ein anderer Mann zog die Geschädigte dann von der Bank herunter. Bei den Männern soll es sich um drei etwa 30-Jährige, ca. 175cm große, dunkel gekleidete Männer mit südländischer Herkunft gehandelt haben. Die Polizei Neuburg bittet zur Ergreifung der Täter daher um sachdienliche Hinweise unter 08431/6711-0. (AZ)