Frau wird in Neuburger Supermarkt Opfer eines Taschendiebs

Eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am 19. September in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße Opfer eines Diebstahls geworden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Taschendieb schlägt in Neuburger Supermarkt zu

Die Frau hielt sich gegen 12 Uhr in dem Supermarkt auf und tätigte dort ihre Einkäufe. Ihr Geldbeutel lag dabei unter einer Stofftasche im Einkaufswagen. Als die 70-Jährige an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie den Verlust des Geldbeutels mit Bargeld, Debitkarten und Ausweisdokumenten im Gesamtwert von rund 300 Euro fest. Einen Tatverdacht gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431&6711-0 entgegen. (AZ)