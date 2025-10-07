Frauenbund Neuburg feiert 25 Jahre Frauenfilmabende

Inge Omasreiter (3. v. links), langjährige Vorsitzende des Kath. Frauenbundes Neuburg, brachte das Erfolgsformat „Frauenfilmabende“ im Dezember 2000 auf den Weg. Der Film „Alles über meine Mutter“ füllte damals das Hofgartentheater komplett. Die Nachfrage zu diesem Film und dem Ereignis war so groß, dass an die hundert Frauen weggeschickt werden mussten und eine weitere Vorführung angesetzt wurde. Ein voller Erfolg, der fortgesetzt wurde. Zwei Jahre später übernahm Annemarie Beck (rechts) die Organisation. Seit Januar 2004 finden die Frauenfilmabende im Kinopalast statt. Insgesamt wurden von Beginn an 212 Filme von Annemarie Beck, Roland Harsch und Ingrid Golowko (2. v. rechts), die seit zwei Jahren dabei ist, ausgesucht. Vor jeder Vorführung spendiert der Kinopalast den Gästen ein Glas Prosecco. Monika Schatzmann (2. v. links) und Rosi Böhm (3. v. links) bedankten sich im Namen des Frauenbundes mit Blumen und Gutscheinen bei den Frauen, die die Frauenfilmabende organisieren. Nicht zuletzt richtete sich der Dank an die treuen Gäste. „Es soll noch lange so bleiben“, so Rosi Böhm. Roland Harsch hatte noch eine Überraschung parat. Vom Erlös des Abends werden die Kinder des AWO Kindergartens zu einem Kinonachmittag eingeladen.

