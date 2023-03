Frauenbund verkauft Solibrote auf dem Neuburger Wochenmarkt

Die Bäckerei Kaltenstadler backt für den Katholischen Frauenbund 200 Roggen-Dinkel-Laibe. Der Erlös der Solibrote unterstützt Frauen und Mädchen in Afrika.

Der Katholische Frauenbund Neuburg verkauft am Samstag, 25. März, wieder Solibrote für den guten Zweck. Dieses Jahr backt die Bäckerei Kaltenstadler dafür 200 Roggen-Dinkel-Brote, die für drei Euro auf dem Neuburger Wochenmarkt angeboten werden. Etwa drei Stunden Mehrarbeit steckt Ernst Kaltenstadler in die Aktion, um die Brote am Samstag frisch an den Frauenbund übergeben zu können. Monika Schatzmann und Rosi Böhm aus dem Vorstand des Frauenbunds werden die Solibrote mit ihrem Team zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Schrannenplatz verkaufen.

200 Solibrote werden auf dem Wochenmarkt in Neuburg verkauft

Mit dem Erlös werden Mädchen und Frauen in Afrika unterstützt. Die gesamte Spendensumme geht dieses Jahr einerseits an ein Projekt für Straßenmädchen in Kenia und dient zudem dem Kampf gegen Genitalverstümmelung in Mali, Tansania und Ägypten. Das Projekt ist vom Misereor-Hilfswerks und findet jedes Jahr in der Fastenzeit statt. Die Zweigstelle Neuburg des Katholischen Frauenbunds beteiligt sich an der Aktion seit dem Jahr 2010.

