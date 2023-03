Frauenunion bleibt unter bewährter Führung

Die Frauenunion Neuburg stellte ihr Programm für das laufende Jahr vor, ehrt treue Mitglieder und wählt den Vorstand neu. "Chefin" bleibt für weitere zwei Jahre Alexandra Plenk.

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Frauenunion Neuburg im Gasthof Pfafflinger. Neben der Programmvorstellung für das laufende Jahr standen Ehrungen und die Neuwahlen im Mittelpunkt der Sitzung.

Die Ortsvorsitzende Alexandra Plenk stellte das Programm für das Jahr 2023 vor. Nach langer Corona-Pause werden die Damen der Frauenunion endlich wieder den Osterbrunnen am Schrannenplatz schmücken. Am Palmsonntag soll die feierliche Einweihung stattfinden. Ein weiterer Programmpunkt wird der Vortrag des Hospitzverein Neuburg-Schrobenhausen zum Thema Erben und Vererben sein. Der genaue Termin wird in Kürze bekannt gegeben. Vormerken sollten sich auch alle interessierten Damen (und Herren) den Termin für das beliebte Frauenfrühstück am 16. September. Eine prominente Gastrednerin wird erwartet.

Neuburger Frauenunion ehrt Roswitha Haas und Brigitte Bößhend

Für ihre 35-jährige Mitgliedschaft und ihr langjähriges Engagement wurden die Ehrenvorsitzende Roswitha Haas und Brigitte Bößhenz geehrt, sowie für 15 Jahre Mitgliedschaft Barbara Nussler und für ihrezehn0-jährige Mitgliedschaft Martina Keßler.

Die anschließende Wahl der Ortsvorstandschaft für die kommenden zwei Jahre bestätigte die Vorsitzende Alexandra Plenk einstimmig in ihrem Amt. Zur stellvertretenden Ortsvorsitzenden wurde abermals Melody Geißel-Fleury und neu Caroline Gmehling gewählt. Schriftführerin ist Melanie Kettnaker, neue Schatzmeisterin ist Nadine Sauerteig. Als Beisitzerinnen wurden Katharina Habermeier, Doris Stöckl und Martina Keßler gewählt. (AZ)