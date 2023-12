Neuburg

Free Actors Guild: Weihnachten mal anders – eingesperrt im Supermarkt

„Darf ich mal vor?“, fragt Erna Schwemmhuber (Marco Patrzek, 2.v.r.), was Kassiererin (Susi Ilchmann, v.l.), Räuber (Titus Schwesinger) und Psychologin (Verena Margraf) eher unpassend finden.

Plus In dem Stück "Darf ich mal vor?" geht es nicht nur um den Sinn des Weihnachtsfestes, sondern auch um so manch anderes aktuelles Thema. Das Ende darf sich der Zuschauer selbst aussuchen.

Von Andrea Hammerl

Ein tragikomisches, ja skurriles Theaterstück in drei Varianten und mit jeder Menge politischem und gesellschaftskritischem Tiefgang – so lässt sich „Darf ich mal vor?“ aus der Feder von Kerstin Egerer beschreiben. Das Ganze zeigt die Theatergruppe Free Actors Guild in einer knappen Stunde auf der Bühne im Seminartheater, die sich mit einigen gefüllten Regalen und einer Kasse in einen Supermarkt verwandelt.

Dort sitzt eine Kassiererin am Vorabend des Weihnachtsfestes und sehnt sich nach ihrem Feierabend. Doch den muss sie sich erst noch hart erarbeiten. Susi Ilchmann verkörpert überzeugend die Frau aus dem Volk, die ihren Lebensunterhalt verdienen und dabei die Marotten ihrer Kunden ertragen muss, die es aber langsam satthat, für den Mindestlohn zu arbeiten und sich herumkommandieren zu lassen. Erna Schwemmhuber (Marco Patrzek, genial gespielt mit hoher Fistelstimme und Witwenbuckel) erträgt die Kassiererin ja gerade noch so, auch wenn die alte Frau jeden Abend 15 Minuten vor Ladenschluss „noch schnell ein paar Kleinigkeiten“ einkaufen will.

