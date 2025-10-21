Freestyle, Fun & Fairness: Gorilla rockt die Mittelschule Neuburg

Neuburg: Beim "Gorilla"-Schultag wurde die Mittelschule Neuburg zur Freestyle-Zone. Über 100 Schüler*innen der 7. Klassen konnten sich einen Tag lang in außergewöhnlichen Sportarten ausprobieren – mit viel Bewegung, Spaß und neuen Erfahrungen. Zur Auswahl standen sieben Sportarten wie Parkour, Breakdance, Freestyle-Frisbee, Beatbox, Scooter, Skateboard und Freestyle-Fußball. Gecoacht wurden die Jugendlichen von echten Profis – darunter auch Influencer, die viele aus TikTok oder YouTube kannten. Der direkte Kontakt zu ihren Vorbildern war für viele ein echtes Highlight. Nach dem Sport wartete ein gesundes Mittagsbuffet: Die Jugendlichen stellten sich ihre eigene Bowl aus frischen Zutaten zusammen – begleitet von Ernährungsexpert*innen. Viele probierten zum ersten Mal Tofu oder Nüsse – und waren überrascht, wie lecker gesundes Essen sein kann. Am Nachmittag ging es in kleinen Gruppen weiter: In fünf „Ateliers“ lernten die Schüler*innen u. a., wie man Smoothies mixt, mit dem Kendama die Konzentration stärkt, das Gleichgewicht schult oder bewusst entspannt. Auch das gehört zu einem gesunden Lebensstil. Der Aktionstag war der Start für ein zweijähriges Schulprojekt. Mit Workshops, Aktionen und Sportangeboten soll Gorilla den Schulalltag bereichern – und Jugendliche langfristig für ein gesundes, nachhaltiges Leben begeistern. Ein großer Dank ging an Lehrerin Frau Baumann, die mit viel Engagement das Projekt an die Schule holte und den gelungenen Auftakt möglich gemacht hat.

