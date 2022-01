Freie Wähler fordern: Landkreis muss die Neuburger Klinik kaufen

Die Krankenhäuser in Schrobenhausen und Neuburg sollen unter einem Dach betrieben werden. Freie Wähler erwarten sich von der KJF einen „fairen Preis“.

In der jüngsten gemeinsamen Sitzung von Fraktion und Vorstand der Freien Wähler Neuburg sprachen sich deren Vertreter eindeutig für eine Bewerbung des Landkreises um den Kauf der KJF-Klinik in Neuburg aus. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, verknüpft Ortsvorsitzender Florian Herold damit die politische Forderung, eine flächige Gesundheitsversorgung in den Versorgungsstufen 1 und 2 für die Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sicherzustellen.

Nach Auffassung beider Gremien der Freien Wähler Neuburg könne dies am besten gelingen, wenn neben dem Krankenhaus in Schrobenhausen auch die Neuburger Klinik in der Hand des Landkreises wäre. Selbstverständlich, so heißt es in der Mitteilung weiter, würden die Freien Wähler vom Verkäufer KJF „einen fairen Preis für das Krankenhaus Neuburg“ erwarten.

„Durch ein gemeinsames professionelles Management und eine optimale Zusammenarbeit beider Häuser kann es gelingen, hochwertige, effiziente und moderne Gesundheitsangebote an beiden Standorten anzubieten“, sind die Freien Wähler überzeugt. Die bereits bestehende und vielversprechende Kooperation des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen mit der Uniklinik Augsburg könne zukünftig beiden Standorten neue Qualität und gute Auslastung bringen. (nr)