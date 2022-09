Freie Wähler Neuburg laden zum „Septemberfest“ mit Politikerderblecken

Die Freien Wähler in Neuburg freuen sich nach coronabedingter Unterbrechung auf ihre traditionellen Veranstaltung im Kolpinghaus. Die Neuburger Rundschau verlost zwei Eintrittskarten.

Nach coronabedingter Vakanz wagen die Freien Wähler Neuburgs wieder ein bayerisches Bierfest mit Politikerderblecken. 2022 wird das allerdings kein Starkbierfest, sondern, passend zum Oktoberfestbeginn, ein „Septemberfest“ sein.

Tag und Zeitpunkt des Geschehens ist Samstag, 17. September, um 19 Uhr und Ort das Kolpinghaus Neuburg. Dort dürfen sich die Besucherinnen und Besucher zunächst einmal auf den Bieranstich freuen. Läuft dann der Gerstensaft aus dem Fass, gibt es dazu nicht nur leckere Schmankerl, sondern auch zünftige Blasmusik von der Baringer Blaskapelle.

Beim "Sommerfest" bekommen die Neuburger Lokalpolitikerinnen und -poltiker in Sketchen und einem Singspiel ihr Fett ab

Und was wäre die traditionelle Veranstaltung der Freien Wähler, wenn an diesem Abend die Neuburger Politiker und Politikerinnen nicht ihr Fett in Sketchen und einem Singspiel abbekommen würden? Langweilig wäre es und zu lachen gäbe es wohl auch viel weniger.

Allerdings: Wer von der Lokalprominenz erwähnt wird, hat nicht immer Grund zum Lachen. Auf der anderen Seite wird sich der- oder diejenige, die nicht derbleckt wird, fragen, was man denn verkehrt gemacht hat, dass nicht über einen hergezogen wurde.

Die Neuburger Rundschau verlost für das Bierfest der Freien Wählern zwei Eintrittskarten. Wer eine E-Mail mit dem Stichwort „Singspiel“ an gewinnen@neuburger-rundschau.de schickt, hat die Chance, als eine von zwei Personen kostenfrei und live im Kolpingssaal dabei zusein. (AZ)