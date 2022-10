Freier Eintritt zum 1. Band-Festival in Neuburg

Am Freitag, 14. Oktober, findet das 1. Neuburger Band-Festival statt. Es wird damit Nachfolger des Kneipenfestivals "Nightgroove". Die Neuburger Rundschau verlost dafür Freikarten.

Neuburg lebt wieder auf: Am Freitag, 14. Oktober, ist Premiere für das 1. Neuburger Band-Festival. Die Neuburger Rundschau macht es möglich, dass einige den Start für den Nachfolger des Kneipenfestivals „Nightgroove“ gratis miterleben dürfen. Verlost werden für die von den Brüdern Leotrim und Bajram Gashi ins Leben gerufene Veranstaltung dreimal zwei Karten.

Eine ganze Nacht lang Livemusik – das hat es in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr gegeben. 2019 fand – auch coronabedingt – das letzte Kneipenfestival statt, dessen Premiere 2002 war. Nun sorgen die Gashi-Brüder Leotrim und Bajram, die in Neuburg das Huba, das Bootshaus, die Fly Cocktailbar und den Flytruck betreiben, dafür, dass in elf Lokationen ebenso viele Livebands mit ihrem ganz eigenen Sound Leben in die Bude bringen. Die verschiedenen Musikrichtungen sorgen dafür, dass es am 14. Oktober vier Jahrzehnte Musik an einem Abend live zu erleben gibt.

Elf Lokalitäten - elf Bands: Wer beim Band-Festival in Neuburg in welcher Kneipe live aufspielt

Mit dabei sind neben Huba (dort spielt die Band Sajojo), Bootshaus (Crossroad) und Fly Cocktailbar (The Mannisah Boys) das Café Zeitlos (Say Hello), das Hertlein (The Shadow Lizzard’s), die Sonderbar (Magic Vibes), die Drogerie (Föhnfisch), die Rennbahn (Groovin’ oaks), das Gasthaus Pfafflinger (ReCovered), der Fischerstecher (Wild Night Out) und Andrea’s Cafe Lounge Bar (Kloane Bagage). Die Besucher können von Kneipe zu Kneipe ziehen, mitsingen, mittanzen oder einfach nur dabei sein. Einlass ist ab 19 Uhr, Livemusik gibt es dann von 20 bis 1 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Lokalen und dort am Freitag jeweils auch an der Abendkasse erhältlich. Ab sofort gibt es die Karten zudem auch beim Stadtmarketing zum Preis von zwölf Euro. An der Abendkasse zahlt man 15 Euro.

Neuburger Rundschau verlost drei Mal zwei Karten für das 1. Band-Festival am 14. Oktober

Die Neuburger Rundschau verlost dreimal zwei Karten für das 1. Neuburger Band-Festival. Wer sein Glück versuchen möchte, soll bis morgen, Donnerstag, 13. Oktober, um 14 Uhr eine E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de (Stichwort „Band-Festival“) schicken. Die Gewinner werden noch am Donnerstag spätestens bis 15 Uhr per E-Mail benachrichtigt. Sobald die Gewinner die E-Mail erhalten haben, können die Karten im Huba abgeholt werden. Das reicht auch noch am Freitagabend. Im Huba muss die zugesandte E-Mail nur vorgezeigt werden.

