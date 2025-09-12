Freilaufender Schäferhund beißt 25-Jährige zweimal in den Po – vom Halter keine Spur

Nahe des Donauwörther Bergs hat ein freilaufender Hund am Mittwochmorgen eine 25 Jahre alte Frau attackiert und verletzt, sodass diese ins Krankenhaus musste. Die Neuburgerin war gegen acht Uhr morgens in der Dr.-Max-Schneider-Straße zu Fuß in Richtung Kreuter Weg unterwegs, als der herrenlose Schäferhund mit dunklem Fell auf sie zulief.

Hund beißt Frau in den Po – 25-Jährige muss ins Krankenhaus

Die Frau ging weiter, ohne das Tier weiter zu beachten, wurde aber von dem Hund verfolgt. Er ließ nicht ab und biss die 25-Jährige zwei Mal ins Gesäß. Von einem Halter war nichts zu sehen, der Hund verfolgte die Frau bis zu ihrer Arbeitsstelle. Um ihre Verletzungen behandeln zu lassen, musste die junge Frau in die Klinik Neuburg.

Nun sucht die Neuburger Polizei nach Hinweisen zum Schäferhund oder dessen Besitzer. Das Tier hatte eine Schulterhöhe von etwa 70 Zentimetern und trug kein Halsband. Wer Angaben zu Hund und Halter machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden.

Freilaufende Hunde beißen Spaziergänger: Mehrere Attacken in Schwaben

Was der Neuburgerin passierte, ist kein Einzelfall. Immer wieder greifen Hunde in der Region plötzlich und unerwartet Menschen an. Allein im September ist es in Bayerisch-Schwaben schon zu mindestens drei Hunde-Attacken gekommen.

In Vöhringen bei Ulm hatte ein Mann mit dem Hund eines Bekannten gespielt, als dieser ihn mehrfach in den Unterarm biss. Im Donauwörther Stadtteil Riedlingen hatte ein Schäferhund den Hund eines Spaziergängers angegriffen. Als dieser sich schützend vor sein eigenes Tier stellte, biss ihm der Schäderhund ins Ohr. Und auch im Unterallgäu gab es einen Vorfall: In Markt Rettenbach wurde ebenfalls eine Spaziergängerin gebissen – und zwar in den rechten Oberschenkel.