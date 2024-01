Fremden Einkauf bei Edeka bezahlt: Wer hat Neuburger Rentnerin geholfen?

Eine 90-Jährige will beim Edeka-Markt im Schwalbanger ihren Einkauf bezahlen, hat aber ihren Geldbeutel vergessen. Ein junger Mann übernimmt ganz spontan - und nun sucht die Rentnerin nach ihm.

Der Einkauf ist erledigt, alles wandert vom Band in den Korb, und nun geht es ans Bezahlen. Und dann beginnt sie, die Suche nach dem Geldbeutel. Doch er taucht nicht auf. So geht es einer Rentnerin in Neuburg. Doch plötzlich übernimmt ein fremder Mann an der Kasse hinter ihr spontan ihren Einkauf. Nun will sich die 90-Jährige nochmal von Herzen bedanken und sucht ihren Helfer.

Die Rentnerin hat gerade entspannt zu Mittag gegessen. Kurze Zeit später, es ist Freitag, 12. Januar, macht sich die Rentnerin auf den Weg zum Einkaufen zu Edeka El-Mustapha im Schwalbanger. Das ist gleich um die Ecke des Heilig-Geist-Bürgerspitals, in dem sie wohnt. Gegen 13 Uhr steht sie dann an der Kasse und bemerkt, dass sie ihren Geldbeutel zu Hause vergessen hat. Die Kassiererin bietet der Rentnerin an, ihren Einkauf auf die Seite zu legen, sie können in Ruhe ihr Portemonnaie holen und wiederkommen. Doch das brauchte es gar nicht.

Junger Mann gesucht: Wer hat 90-Jähriger Einkauf in Neuburger Edeka bezahlt?

"Plötzlich sagte ein junger Mann hinter mir an der Kasse - er hätte mein Enkel sein können -, dass er mir meinen Einkauf bezahlt", erzählt die Rentnerin mit Tränen in den Augen. Knapp 27 Euro standen auf dem Display der Kasse. "Ich war so aufgeregt und gleichzeitig so gerührt in diesem Moment, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen oder tun soll." Die 90-Jährige habe ihn spontan umarmt und gesagt, dass er doch mit zu ihr nach Hause kommen soll, damit sie ihre Schulden bei ihm begleichen könne. "Doch er sagte, dass er keine Zeit habe und weiter nach Ingolstadt müsse", sagt sie.

Nun möchte sich die Rentnerin bei ihrem spontanen Retter nochmals von Herzen bedanken. "Ich würde ihn so gerne auf einen Kaffee oder zum Essen einladen, das wäre so schön." Sie sei immer noch so gerührt von diesem Erlebnis. "Es berührt mich so sehr, dass es noch so nette Menschen auf dieser Welt gibt", sagt sie.

Wer hat also für die 90-Jährige am 12. Januar in der Mittagszeit bei Edeka El-Mustapha im Neuburger Schwalbanger spontan den Einkauf übernommen? Die Neuburger Rundschau unterstützt bei der Suche und stellt den Kontakt her. Der Helfer möge sich also telefonisch unter 08431/677650 oder per E-Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de melden.