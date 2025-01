Freundeskreis der Kliniken St. Elisabeth unter neuer Führung

50 Personen hatten sich im Ameos Institut Süd - Neuburg versammelt, um in der alljährlichen Mitgliederversammlung des Freundeskreis der Kliniken St. Elisabeth einen neuen Vorstand zu wählen. Werner Hommel führte als erster Vorsitzender durch die Mitgliederversammlung. Der bisherige Vorstand möchte sich nach 18 Jahren aus der Verantwortung zurückziehen und hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Gemeinsam mit Roswitha Haß als zweite Vorsitzende, Nicolaus Weigl als Schatzmeister, Alfred Ehrnstraßer und Gerhard Moggl als Beisitzer und Sebastian Mahr als Schriftführer waren einige Persönlichkeiten bei der Mitgliederversammlung anwesend, die die Geschicke des Vereins seit 2018 wesentlich geprägt hatten.

Die beiden Kassenprüfer Anton Sprenzel und Heinz Richter sowie Dr. Camil Hermann und Volker Pertl als Beisitzer waren an diesem Abend nicht erschienen – aber auch sie bezog Werner Hommel in seiner Rückschau wertschätzend mit ein. In seinem Rückblick stellte er dankbar fest, dass es dem Freundeskreis der Kliniken St. Elisabeth seit seiner Gründung im Jahr 2006 gelungen war, in 18 Jahren die unglaubliche Summe von 274.000 Euro an Spenden für die damaligen Kliniken St. Elisabeth und das jetzige Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg zu akquirieren. „Dieser Erfolg war und ist unserem gesamten Vorstand eine Herzensangelegenheit“, erklärte Hommel.

Ein Netzwerk rund um das Neuburger Krankenhaus

Die guten Verbindungen zwischen Klinik, Orden, Wirtschaft, Kommunalpolitikern und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neuburg zu einem Netzwerk auszubauen, damit das Neuburger Krankenhaus mitten im Leben von Neuburg steht, dieses Ansinnen pflegte der engagierte Vorstand um den Vorsitzenden Dr. Werner Hommel und seine Stellvertreterin Roswitha Haß von Beginn an. Der Verein zählt zum aktuellen Zeitpunkt knapp 390 Mitglieder.

Dr. Michael Schmiz (rechts) bedankt sich bei Werner Hommel, seinem Vorgänger als erster Vorsitzender des Freundeskreises der Kliniken St. Elisabeth Neuburg. Foto: Ulli Hamm

Ann-Kathrin Schmidt, stellvertretende Krankenhausdirektorin, dankte dem amtierenden Vorstand. Sie machte klar, dass trotz Pandemie und vielen ereignisreichen Jahren die Menschen die gleichen geblieben sind, die hier mit der Gesinnung arbeiten, kranken Menschen helfen zu wollen. Noch immer seien der „Geist“ des Ordens und des wohlwollenden Miteinanders täglich spürbar. „Von daher ist es mir ein Herzensanliegen, dass der Verein mit seiner Beziehung zum Kloster auch weiterhin hinter dem Krankenhaus steht und der Vereinszweck weiter mit neuem Engagement betrieben wird“, so Schmidt.

„Wir brauchen einen Freundeskreis, Vertreter und Fürsprecher – in Gremien, im Netzwerk, die an uns denken.“ Von Seiten der Klinik sei man sehr dankbar für die vielen Spenden und das große Engagement – der Freundeskreis hatte unter anderem die alljährliche Vortragsreihe „Medizin im Dialog“ ins Leben gerufen und mit dem Weihnachtsbasar am ersten Adventswochenende einen alle Jahre wieder gut angenommenen Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit gesetzt, bei dem der gesamte Erlös der Klinik zugutekam. Man wünsche sich einen neuen Vorstand, der ebenso beherzt an der Seite des Neuburger Krankenhauses steht, den Freundeskreis weiterentwickelt und aktiv neue Mitglieder wirbt.

Freundeskreis Neuburger Krankenhaus: Michael Schmiz folgt auf Werner Hommel

Bei der Neuwahl wählten die anwesenden Mitglieder einstimmig die neuen Vorstandsämter: Dr. Michael Schmiz ist erster Vorsitzender, Ulrich Schäpe zweiter Vorsitzender. Alex Fitzek übernimmt die Funktion des Schriftführers und Csilla Bayer die Funktion des Kassiers. Die neuen Beisitzer sind Sr. M. Goretti Böck, Ann-Kathrin Schmidt als Vertreterin der Krankenhausdirektion und Thomas Bauch. Als Rechnungsprüfer fungieren Nicolaus Weigl, Apotheker, und Gerhard Moggl, ehemaliger Bankdirektor.

Nachdem Dr. Michael Schmiz einstimmig gewählt wurde, sicherte er dem Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg mit seinen Patienten und seiner Belegschaft die Solidarität und Unterstützung seines Vorstands zu: „Werner Hommel und sein Team haben es uns vorgelebt: Durch den ständigen Kontakt mit unserem Krankenhaus, den Bürgern aus dem Landkreis, aus der Region, mit Persönlichkeiten aus der Politik, der Wirtschaft, aus den Verwaltungen, Firmen und Medien schafft der Freundeskreis stabile Verbindungen.“ Und er fuhr fort: „Ich danke Dir ganz besonders, lieber Werner, dass Du Dich mit Deinem lebenslangen Engagement für unsere Gemeinschaft in Neuburg und im Landkreis auch so stetig und vorbildlich für die Patienten unseres Neuburger Krankenhauses eingebracht hast. Es ist für uns alle eine Ehrensache, diesen Weg weiterzugehen. Dieses Krankenhaus bietet mit seiner engagierten Belegschaft Fürsorge und Kompetenz von Mensch zu Mensch für unsere Heimat. Gerade wegen der Umbrüche im Gesundheitssystem braucht auch ein Krankenhaus fürsorgliche Freundschaft. Und Freunde halten zusammen.“ (AZ)