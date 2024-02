Freundschaft auf Papier: Neuburger Künstler erhalten Buchegger-Preis

Seit vielen Jahren zeichnen Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence gemeinsam Kunstwerke. Dafür wurden sie jetzt in Augsburg ausgezeichnet.

Zwei Hände auf einem Papier, beide zeichnen an einem Kunstwerk. Der eine gibt vor, der andere folgt, dann ändert sich die Dynamik. Beide geben sich Raum, respektieren den Schaffensprozess des anderen. Die Hände gehören zu Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence, die beiden Neuburger Künstler zeichnen bereits seit 2015 gemeinsam Kunstwerke. Nun wurden sie für ihre Werke in Augsburg von der Arno-Buchegger-Stiftung ausgezeichnet.

Schon seit 2015 zeichnen Pohl und Wanzl-Lawrence gemeinsam auf Papier oder Leinwand. Damals hatten sie sich bei einer Ausstellung von Wanzl-Lwarence kennengelernt. "Unsere Kunst hat uns gegenseitig angesprochen und ich habe den Vorschlag für ein gemeinsames Werk gemacht", erinnert sich Pohl. Sofort hätten die beiden Künstler gemerkt, dass eine Zusammenarbeit harmonisch funktioniert. Was nicht selbstverständlich ist. "Bei einigen Künstlern steht die Selbstverwirklichung im Vordergrund, man muss jedoch die Stimmung des Gegenübers respektieren." Dieser Respekt und ein großes gegenseitiges Vertrauen hat sich zwischen den Neuburger Künstlern in den vergangenen Jahren längst entwickelt.

Die ausgestellten Werke der beiden Neuburger Künstler tragen teils doppeldeutige Namen, so wie hier der "Abstandshalter". Das Spiel mit der Sprache gehört zu den Kunstwerken mit dazu. Foto: Petra Fürst

Und so entstehen die mittlerweile über 1000 Zeichnungen in gemeinsamer Stille. "Wenn, dann hören wir gemeinsam Musik", verraten die Künstler. Sie malen parallel an dem Werk, eine Besonderheit, die sie von anderen Künstlerprojekten unter mehreren Beteiligten unterscheidet. Meist werden dort die Werke weitergereicht. Die Künstler arbeiten nacheinander an dem gemeinsamen Werk und reichen es weiter. Nicht so bei Pohl und Wanzl-Lawrence.

Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence werden in Augsburg ausgezeichnet

Beide stehen zur gleichen Zeit am Blatt Papier, zwei Hände mit zwei Stiften. Meistens zeichnen sie mit Bleistift, gelegentlich auch mit Ölkreide. "In den vergangenen Jahren ist immer mehr Farbe dazugekommen", erinnert sich Pohl. Am Anfang gebe es bei den Bildern kein Oben und kein Unten. Es gibt ebenso noch kein Thema, beide folgen ihrer Stimmung und Intuition. "Wir haben mittlerweile ein Gefühl dafür, wie sich die Zeichnung entwickelt und wann es auch gut ist, eine Pause zu machen", beschreibt Wanzl-Lawrence den Prozess. Erst wenn das Kunstwerk fertig ist, finden die Neuburger Künstler einen passenden Titel dazu - und später auch einen Text, mit dem sie ihr Werk beschreiben können.

Ihre Werke sprechen eine gemeinsame Sprache, die beiden spielen künstlerisch mit Menschen, mit Abstraktion und Humor. "Teils ist das sogar Klamauk", sagt Wanzl-Lawrence lachend. In ihren Ausstellungen seien immer wieder Besucher, "die sich beim Anschauen der Werke köstlich amüsieren", freuen sich die beiden Künstler. Denn nicht nur die Bilder vermitteln ausdrucksstarke Botschaften, auch die - teils doppeldeutigen - Titel tun es. Da gibt es den "Abstandshalter", ein fantasievolles Gerät wird in der Zeichnung getragen, um Abstand zu markieren. Oder wie wäre es mit der "Frau mit Blauch"? Was ein "Blauch" ist? Na, ein blauer Bauch.

Dr. Oliver Kautz überreicht den Preis der Arno-Buchegger-Stiftung bei der Ausstellungseröffnung in der Ecke-Galerie in Augsburg an die beiden Neuburger Künstler. Foto: Petra Fürst

Man spürt die Energie, die zwischen den beiden Künstlern entsteht und diese schlägt sich auch in ihren Werken nieder. Für Wanzl-Lawrence war es daher völlig klar, dass er die Werke für die geplante Ausstellung in der Ecke-Galerie Augsburg einreichen möchte, da diese doch so wunderbar zum Thema passe. Dieses lautet "Zeichnungen und Friends" und konzentriert sich auf Werke, die gemeinsam von mehreren befreundeten Personen erstellt wurden. Ganz egal, ob speziell für diese Ausstellung oder schon in der Vergangenheit, so wie es bei den beiden Neuburger Künstlern der Fall ist.

Neuburger Künstler nehmen an Ausstellung in Augsburg teil

Also reichte Wanzl-Lawrence Werke ein, die im Jahr 2023 entstanden sind und noch in keiner anderen Ausstellung zu sehen waren oder in einem Buch Verwendung fanden. Schließlich erreicht die beiden Künstler die überraschende Nachricht: Für ihre Zeichnungen sollen sie mit einem Preis der Arno-Buchegger-Stiftung ausgezeichnet werden. "Ich konnte das gar nicht glauben, erst als wir den Preis dann tatsächlich erhalten haben", verrät Wanzl-Lawrence.

Stefan Wanzl-Lawrence und Susanne Pohl erstellen seit 2015 gemeinsame Kunstwerke. Einige davon sind nun in Augsburg zu sehen. Foto: Die Ecke

Auch wenn sich beide von dieser Außenwahrnehmung nicht abhängig machen möchten, sei die Auszeichnung und das Lob während der Ausstellungseröffnung doch eine wichtige Bestätigung gewesen. "Man sieht dadurch, dass man auf dem richtigen Weg ist", beschreibt es Wanzl-Lawrence.

Die Ausstellung unter dem Namen "Zeichnung und Friends" mit den Werken von Susanne Pohl und Stefan Wanzl-Lawrence wird noch bis zum 24. Februar in der Ecke-Galerie in Augsburg gezeigt. Diese befindet sich am Elias-Holl-Platz 6. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 12 Uhr bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0821 24404653.