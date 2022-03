Fridays for Future in Neuburg: Demo gegen Krieg in der Ukraine

Die Gruppierung Fridays for Future und Parents for Future haben auch in Neuburg zum Streik aufgerufen. Dieses Mal ging es neben dem Klima auch um den Frieden.

Sie wollte ein Zeichen setzen, für den Frieden, gegen den Krieg in der Ukraine und für ein Umdenken in der Klima- und Energiepolitik. Die Gruppierungen Fridays for Future und Parents for Future haben am Freitagnachmittag zum Streik in Neuburg aufgerufen. Knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dem gefolgt und kamen am Schrannenplatz zusammen. Sie forderten als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossiler Energie, plädierten für eine konsequente Energiewende und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland.

Fridays und Parents for Future in Neuburg: Knapp 40 Teilnehmer bei Demo gegen den Krieg in der Ukraine

Nach den Redebeiträgen bewegte sich der Zug mit Tafeln, Fahnen und Megafon vom Schrannenplatz aus über einen Rundweg von Pfalz- über Luitpoldstraße, Münchener Straße, Hechten-und Oskar-Wittmann-Straße wieder zurück. Die Polizei vermeldete bis auf leichte Verkehrsbehinderungen keine Zwischenfälle.