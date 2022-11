Maria-Ward-Schülerinnen spenden für die Heimat der Streuner

Der Verein ist mit seinen Hunden im Riedensheimer Tierheim zuhause – nun hat er eine Spende von Maria-Ward-Schülerinnen erhalten.

Über eine Spende in Höhe von 650 Euro freute sich der Verein „Ein Herz für Streuner“, der seinen Sitz zwar in Friedberg hat, seine Hunde allerdings im Tierheim Neuburg-Schrobenhausen untergebracht hat. Die Spende kommt von Schülerinnen und Schülern der Musikklasse 9c der Maria-Ward-Realschule in Neuburg.

In einem Unterrichtsprojekt hatte die Klasse ein Konzert komplett geplant und durchgeführt, von den Einladungen über die Werbung und den Kartenverkauf bis hin zum Konzert selbst, das die Künstlerinnen und Künstler am 4. Juli gegeben hatten. Den Erlös aus dem Konzert wollten die jungen Künstlerinnen und Künstler an eine gemeinnützige Organisation spenden. Demokratisch wurde in der Klasse der Verein „Ein Herz für Streuner“ als Spendenempfänger auserkoren.

Die Neuburger Maria-Ward-Schülerinnen übergaben dem Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen eine Spende von 650 Euro

Am Ende kamen durch die Einnahmen 650 Euro zusammen, die die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihrem Lehrer Fabian Mnich an Vereinsmitglieder im Tierheim des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen übergaben. Im Tierheim deshalb, weil Gerd Schmidt, Vorsitzender des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen, so freundlich gewesen sei, den Tieren des Friedberger Vereins eine Heimat zu bieten, so Vorsitzende Sandra Baumeister. „Wir können jede Spende dringend brauchen, wollen wir doch unser Gehege im Tierheim besser gegen Regen schützen und eine Drainage einbauen, damit das Regenwasser besser abläuft.“ Noch viel mehr Spenden würden dafür benötigt. Außerdem hofft Sandra Baumeister auf zahlreiche ehrenamtliche Helfer. „Wir brauchen vor allem handwerkliche Expertise.“

Wer bei der Sanierung der Heimat der Hunde des Vereins „Ein Herz für Streuner“ mithelfen will, kann sich über die Kontaktdaten auf der vereinseigenen Website melden. (mad)