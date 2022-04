Friedensdemo auf dem Neuburger Karlsplatz

Eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine hat auf dem Karlsplatz in Neuburg stattgefunden.

Auf dem Karlsplatz hat am Mittwochabend eine Kundgebung zum Ende des Krieges in der Ukraine stattgefunden. Zahlreiche Menschen kamen, um ihre Solidarität auszudrücken. Der Aufruf an das russische Militär: „Verlasst die Ukraine, geht heim!“ Initiiert wurde die Aktion von Stadträtin Franziska Hildebrandt, die parteiübergreifende Unterstützung aus dem Stadtrat erhielt. Nina Vogel übersetzte, als ukrainische Frauen, die in Neuburg eine Bleibe gefunden haben, von ihrer Flucht erzählten. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach ein paar Worte. Die Stadtkapelle spielte Musik und am Ende sangen alle Teilnehmenden ein gemeinsames Lied.