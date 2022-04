Friedensdemo in Neuburg: 1100 Euro Spenden kommen zusammen

Das Geld geht an Vor-Ort-Support, das Traumtheater und die Tafel Neuburg.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich im Europa des 21. Jahrhunderts einmal eine Friedensdemo organisieren werde“, so die Worte von Stadträtin Franziska Hildebrandt am Mittwochabend, als sie auf einer Anti-Kriegs-Kundgebung auf dem Neuburger Karlsplatz zu rund 120 Menschen sprach. Die WIND-Stadträtin hatte die Aktion initiiert und erhielt parteiübergreifenden Unterstützung aus dem gesamten Gremium.

Die vielen Teilnehmenden hatten Plakate und Banner in den Farben der ukrainischen Flagge mitgebracht, hielten Kerzen und sangen gemeinsam. Außerdem musizierte die Neuburger Stadtkapelle.

Solidarität wurde nicht nur in Worten bekundet, sondern auch in Taten umgesetzt: Laut Franziska Hildebrandt konnten 1100 Euro an Spenden eingesammelt werden. Das Geld soll der Organisation Vor-Ort-Support, dem Traumtheater und der Tafel in Neuburg zugutekommen. Letztere hat aufgrund des Ukraine-Kriegs mit immer mehr Hilfsbedürftigen und gleichzeitig wenig zur Verfügung stehenden Lebensmitteln zu kämpfen.

Unter den Demo-Teilnehmenden waren auch viele ukrainische Geflüchtete, die ihre Heimat verlassen und in Neuburg eine Bleibe finden konnten. Elena Kyrychenko erzählte den Zuhörerinnen und Zuhörern auf Russisch von ihrer Flucht aus Butscha. Stadträtin Nina Vogel übersetzte ins Deutsche.

Franziska Hildebrandt betonte in ihrer Rede jedoch auch: „Wir dürfen Russinnen und Russen nicht pauschal dafür verantwortlich machen, was ihre Regierungsspitze anrichtet.“