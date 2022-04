Friedenskonzert in Neuburg bringt 2000 Euro an Spenden ein

Gabriele Kaps hat im März eine "Musikalische Friedensandacht" initiiert. Nun sind die Spenden an "Vor-Ort-Support" und das Traumtheater Neuburg übergeben worden.

„Wir können den Krieg nicht verhindern, aber wir können uns den Menschen annehmen und ihnen eine Schulter bieten“, findet Tanja Kolb vom Neuburger Traumtheater. Der gemeinnützige Verein bietet ukrainischen Flüchtlingen an drei Nachmittagen in der Woche ein „Geschütztes Treff“, um sich auszutauschen, anzukommen, herunterzukommen (wir berichteten).

Währenddessen bietet das Team von „Vor-Ort-Support“ rund um Stadträtin Nina Vogel Hilfe direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze: Sie kümmern sich darum, dass Schutzsuchende eine vorübergehende Unterkunft an der Grenze bekommen, liefern Sachgüter und nehmen auf dem Rückweg nach Deutschland Geflüchtete mit.

1500 Euro für "Vor Ort Support", 500 Euro für Traumtheater Neuburg

Beide Organisationen profitieren jetzt von insgesamt 2000 Euro Spenden, die bei einer musikalischen Friedensandacht in der Neuburger Hofkirche zusammengekommen sind. Initiiert wurde das Konzert im März von Kulturreferentin Gabriele Kaps. „Es war eine intensive und emotionale Stunde“, erinnert sich die Stadträtin an die Veranstaltung, an der sich Musikerinnen und Musiker ohne Gage beteiligten.

Nun ist das Geld offiziell im Neuburger Rathaus übergeben worden. Eigentlich sollten beide Organisationen je 1000 Euro erhalten, doch Traumtheater-Chefin Tanja Kolb bestand darauf, dass Vor-Ort-Support 1500 Euro bekommt – die gegenseitige Wertschätzung beider Hilfsorganisationen war deutlich spürbar.