Friedenswunsch und fünf „Christkindl“: So wurde in Neuburg Weihnachten gefeiert

Eine „Weihnacht der Tiere“ spielten die Kinder in der Rohrenfelser Kirche. Josef und Maria finden Obhut im Stall.

Plus Neuburg und Umland feierten ruhige Weihnachten. Fünf Geburten und glückliche Eltern in der Ameos-Klinik. „Gegen Stürme hilft der menschenfreundliche Gott“, sagt Pfarrer Steffen Schiller.

Von Winfried Rein

Die Kinder spielen Krippenszenen, in der Klinik gibt es fünf leibhaftige „Christkindl“. Weihnachten 2023 war relativ ruhig und windig, aber man feierte wieder mit festlichen Gottesdiensten und besonderem Essen.

„Wir wünschen uns eine andere Welt.“ Die Hoffnung auf Frieden und bessere Zeiten bestimmte auch das Heiligabend-Treffen in der Hofkirche. Das Sterben in Gaza, der festgefahrene Ukrainekrieg und der Amoklauf von Prag standen unausgesprochen im Hintergrund. „Gegen die stürmische Welt hilft uns der menschenfreundliche Gott“, rief Pfarrer Steffen Schiller den Besucherinnen und Besuchern zu. Man müsse die Weihnachtsbotschaft, das Kind in der Krippe und die Geburt Christus nur annehmen.

