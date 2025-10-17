Neuburger Kult-Bar wiedereröffnet: Was die neuen Betreiber in der Destille verändert haben

Das Neuburger Ostend hat einen beliebten Treffpunkt zurück. Seit Ende September hat die „Pilsbar Destille“ wieder geöffnet. Nachdem sich der vorherige Pächter zum Jahresanfang verabschiedet hatte, stehen nun zwei neue Betreiber hinter der Kult-Kneipe in der Danziger Straße. Sie wollen Altbekanntes beibehalten – und haben trotzdem einiges verändert.

Zwei neue Pächter in der Pilsbar Destille

Die Geschäftspartner Serkan Öz und Luca Ruscitti betreiben bereits Lokale und Spielotheken in Pöttmes und Weißenburg. Nun kümmern sie sich auch um die Destille in Neuburg. Etwa einen Monat lang haben sie die Bar vor der Neueröffnung auf Vordermann gebracht, berichtet Ruscitti im Gespräch mit unserer Redaktion. Theke und Wände bekamen einen neuen Anstrich, außerdem wurden die Beleuchtung, die Küchenzeile, die Kühlung sowie die Sitzbezüge erneuert. Der Dart-Automat wurde repariert und ein neuer Spielautomat aufgestellt. Im Außenbereich sorgt ein Paletten-Zaun für etwas Sichtschutz, zudem findet sich dort nun ein großer Steingrill.

Der steht für ein neues Angebot in der Destille. An bestimmten Tagen wird gegrillt und die Gäste können, je nach Tagesangebot, etwa Burger, Ćevapčići oder Garnelen bestellen. Auch Glühwein wird vor Ort frisch im Kessel zubereitet. Ansonsten bleibt vieles wie gehabt. Die Bar öffnet laut Ruscitti täglich etwa gegen 13 Uhr und schließt erst dann, wenn alle Gäste gegangen sind – das kann auch frühmorgens sein. „Die Kundschaft entscheidet“, sagt der neue Pächter. Er und sein Geschäftspartner haben bewusst am Namen „Destille“ festgehalten, aus Respekt vor der 50-jährigen Geschichte der Kult-Kneipe und dem hohen Bekanntheitsgrad im Ostend.

Mit einem Zaun aus Paletten und einem Steingrill hat sich auch der Außenbereich der Destille etwas verändert. Foto: Andreas Zidar

Menschen im Neuburger Ostend freuen sich über Wiedereröffnung

Die Kundinnen und Kunden kommen nach monatelanger Pause gerne wieder. „Jeder hat sich gefreut und ist glücklich, wieder herzukommen und Leute zu treffen“, heißt es von Stammgästen. Es gebe nicht mehr viele derartige Angebote in Neuburg, gerade für das Ostend sei die Destille eine wichtige Anlaufstelle und so etwas wie ein „Nachbarschaftstreff“.

Auch Stadtteilmanager Marek Hajduczek freut sich über die Wiedereröffnung. „Die Pilsbar ist ein Treffpunkt, an dem gemütliche Kartenspiele, spannende Dartpartien und gemeinsames Fußballschauen das Miteinander stärken. Hier können viele Gespräche und Nachbarschaftshilfen entstehen“, so Hajduczek. „Uns vom Stadtteilmanagement freut es, dass die legendäre Destille wieder offen ist. Sie belebt unser Quartier.“