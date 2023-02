Friseurinnung: Models für Fachmesse gesucht

Für eine Frisurenshow am 5. März in Neuburg sucht die Friseurinnung Frauen und Männer, die sich gerne die Haare umstylen lassen möchten.

Lust auf eine neue Frisur? Oder eine neue Haarfarbe? Und das auch noch zum Nulltarif? Frauen als auch Männer können sich ab sofort als Model für die Friseur-Fachmesse melden, die am 5. März im Sporthotel Rödenhof stattfindet. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar einfach: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ansonsten sind alle Haarträger willkommen - mit langen und kurzen Haaren, blond und brünett, mit dem Mut für große und kleine Veränderungen.

Wie wäre es beispielsweise mit einem "Blunt Bob"? Der stufenlose Bob gehört 2023 zu den Trendfrisuren, die in den Glamour-Zeitschriften und Modemagazinen von den Schönen und Berühmten getragen werden. Wer es frecher mag, der wagt sich vielleicht an einen Pixie-Schnitt - am besten in einer schönen Kupferfarbe, weil die ist in diesem Frühjahr und Sommer tonangebend. Und lange Haare werden noch sinnlicher, wenn sie in sanften Wellen locken. Das gilt übrigens auch für Männerhaar. Wellen oder Locken liegen auf der Trendskala dieses Jahr ganz weit oben.

Im Sporthotel Rödenhof bei Neuburg werden die Trendfrisuren 2023 vorgeführt

Wie Friseure in den nächsten Monaten die Schere ansetzen müssen und mit welcher Friseur ihre Kundinnen und Kunden im Trend liegen, das erfährt das Fachpublikum der Haarschneidebranche am 5. März im Sporthotel Rödenhof bei einem Modeevent des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Vor den Augen der Besucherinnen und Besucher erhalten die Models ihre neuen Frisuren. Wer daran teilnimmt, wird bei einem Casting am Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr im Friseursalon "Sie & Er Haarmoden" in der Neuhofstraße 236 in Neuburg entschieden. Zu dem Termin können Interessierte ohne Anmeldung vorbeikommen.

Gesucht werden Damen- und Herrenmodels gleichermaßen, sagt Ulrich Feigl von der Friseurinnung Neuburg-Schrobenhausen. Beim Casting wird geklärt, was die Frauen und Männer bereit sind zu wagen und welcher Schnitt sich für den jeweiligen Haartyp eignet. Etwa zehn bis 15 Models werden gebraucht, um die ganze Bandbreite an trendigen Schnitten zeigen zu können.

Darüber hinaus können auch am Friseurhandwerk interessierte Schülerinnen und Schüler die Veranstaltung nutzen, um ihr Können zu präsentieren. Unter dem Motto "Style deine Freundin" können Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zeigen, wie fingerfertig sie sind. Die Aufgabe besteht darin, innerhalb von 60 Minuten eine extravagante, witzige oder ausgefallene Frisur zu gestalten. Ob die Haare der ausgewählten Freundin dabei hochgesteckt, geflochten oder lockig gefönt werden, spielt dabei keine Rolle. Ziel ist es, dass potenzielle Friseur-Lehrlinge auf sich aufmerksam machen und auf diesem Wege erste Kontakte zu Friseurmeistern knüpfen. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.friseurinnung-ndsob.de.