Fritz Goschenhofer zum 80. Geburtstag: "Ich bin wunschlos glücklich"

Plus Fritz Goschenhofers Leben war umtriebig und vielseitig. Dass er mitmischen und vieles bewegen konnte, erfüllt ihn mit Zufriedenheit – auch wenn zum 80. nicht mehr alles so geschmeidig läuft.

Von Claudia Stegmann

Es gibt da diese "Bettgeschichte" von Christine Haderthauer und Fritz Goschenhofer. 18 Jahre ist das jetzt her, und es gibt Dutzende Zeugen und ein Foto davon. Darauf angesprochen, sagt der Fritz nicht ohne Stolz: "Da spricht die Christine heute noch davon." Und auch er hat jene Begegnung mit ihr bei Betten Lierheimer nicht vergessen, als sich beide während der Neuburger Gewerbemesse gemeinsam auf einem Wasserbett räkelten. "Ich war zuerst im Bett", verteidigte sich Goschenhofer damals, "dann kam Christine. Sie hat sich wohl gedacht: Da liegt der Fritz, da leg' ich mich dazu."

Es ist diese Art von Humor, für die Fritz Goschenhofer bekannt ist. Ein Charmeur der alten Schule, mit einem spitzbübischen Lächeln, einem saloppen Spruch und einer Kontaktfähigkeit, die legendär ist und selbst Sprachbarrieren überwindet. Nur diese leidige Sache mit seiner Hüfte, mit der er sich seit nunmehr 30 Jahren herumplagt, kann ihm manchmal die Laune verderben. Und das Alleinsein nach dem Tod seiner Frau Inge fühlt sich mitunter einsam an. Doch "mit den Möbeln sprechen" muss er heute nicht. Zu seinem 80. Geburtstag an diesem Mittwoch dürfte ein reges Kommen und Gehen in Feldkirchen herrschen. "Wer kommen will, ist willkommen. Und wer nicht, hat es halt versäumt", sagt er und lacht.

