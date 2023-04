Frühjahrskonzert: Stadtkapelle Neuburg ist zurück auf der großen Bühne

Plus Die Neuburger Stadtkapelle ist nach drei schweren Corona-Jahren zurück auf der großen Bühne und begeistert beim Frühjahrskonzert in der Parkhalle die Zuhörer.

Die Neuburger Stadtkapelle ist zurück auf der großen Bühne, nach drei schweren Corona-Jahren. Die Einschränkungen während der Pandemie waren gerade für ein sinfonisches Blasorchester oder für die Jugendformation besonders gravierend, das Üben selbst in kleinen Gruppen war unmöglich, von Auftritten aller Art ganz zu schweigen. "Die Pandemie hat uns viel kaputtgemacht", sagt der Dirigent des Stammorchesters, Alexander Haninger. "Aber jetzt geht es wieder richtig aufwärts, die Freude darüber ist bei uns allen riesengroß."

Im Jahr des 60-jährigen Bestehens der Neuburger Stadtkapelle ist diese Freude am gemeinsamen, ebenso begeisterten wie begeisternden Musizieren überall spürbar. Das Jugendblasorchester unter seiner neuen Dirigenten-Doppelspitze Hildegard Kriner und Fabian Mnich legt beim Frühjahrskonzert mit Feuereifer und beachtlichem Können los, sauber geführt und motiviert von den "Youngsters" am Dirigentenpult. Dabei können Kriner und Mnich auf dem stabilen Fundament aufbauen, das Markus Haninger fast 25 Jahre lang als Dirigent gelegt hat.