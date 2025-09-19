Müllmänner „wollen nicht mehr“: Warum in Neuburg immer wieder Mülltonnen stehenbleiben

Neulich hat sich in Neuburg die Leerung der Biotonnen verzögert, mal wieder. Heuer ist das bereits mehrfach passiert. Die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen sprachen von „betrieblichen Engpässen“. Glaubt man aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der Müllabfuhr, steckt hinter solchen Nachrichten mehr. Sie beklagen ein schlechtes Arbeitsklima und eine dadurch sinkende Arbeitsmoral.

