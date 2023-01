Führerschein abgegeben und wieder ans Steuer

Ganz schön dreist, was sich ein Mann am Samstag erlaubt hat. Wie die Polizei in Neuburg mitteilt, kam der Anfang 30-Jährige auf die Polizeiinspektion, um sein Fahrverbot anzutreten. Nachdem er den Führerschein abgegeben hatte, entschied sich der Mann dennoch wieder, hinter das Steuer seines Autos zu steigen. Die unerlaubte Fahrt konnte kurz darauf durch eine Streifenbesatzung beendet werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun aufgrund eines Fahrens trotz Fahrverbots strafrechtlich verantworten. (AZ)