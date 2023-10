Fünf gegen einen: Jugendlicher wird in der Innenstadt beleidigt und geschlagen

Die Neuburger Polizei sucht nach fünf Jugendlichen, die einen 16-Jährigen verfolgt und geschlagen haben.

Ein Jugendlicher ist in Neuburg von mehreren Personen angegangen und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 16-Jähriger aus Burgheim wurde am 27. Oktober gegen 13.30 Uh tätlich angegriffen. Zur Tatzeit befand sich der Jugendliche am Schrannenplatz, als dieser von einer Gruppe von fünf Personen, ebenfalls Jugendliche, bedrängt wurde.

Ein Jugendlicher wird in Neuburg von mehreren Personen geschlagen

Im weiteren Verlauf wurde der 16-jährige von der Gruppe körperlich angegangen und geschlagen. Dem Geschädigten gelang zunächst die Flucht. Kurze Zeit später wurde er im Bereich „Bücherturm“ erneut von der Gruppe angegangen und wiederholt geschlagen. Dabei erlitt der 16-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Händen.

Hinweise zum Vorfall und zu den bis dato unbekannten Tätern nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 08431-6711-0. (AZ)